РИАМО - 19 июл. Московская область относится к числу регионов-лидеров в РФ по реализации реформы обращения с отходами, сообщила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Регионы находятся в разной степени готовности к завершению реформы обращения с отходами. Мы договорились с комиссией Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы», с Глебом Сергеевичем Никитиным (председателем комиссии Госсовета, губернатором Нижегородской области – ред.) составить рейтинг регионов», — сказала Абрамченко в ходе совета.

Она отметила, что будут выделены регионы, которые могут завершить все мероприятия реформы в 2024 году, и те субъекты РФ, которые находятся в зоне риска, в которых нужно принять дополнительные меры регулирования.

«К числу регионов-лидеров я уже сегодня могу отнести 13 субъектов РФ. Это Московская, Нижегородская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ», — подчеркнула Абрамченко.

Жители Подмосковья занимаются раздельным сбором отходов с 2019 года. Благодаря этому уже более 3,3 млн. тонн отсортированных отходов направили на вторичную переработку. В регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.

В регионе также активно выстраивают прозрачную, современную систему обращения с отходами сноса, строительства и грунтами. Транспортировка работает только после получения электронного талона, процесс происходит под контролем камер видеофиксации. Они будут работать только на мусоровозы, пропуская другие машины.