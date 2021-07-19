РИАМО - 19 июл. Тверской районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, сбившей трех детей на пешеходном переходе в столице. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Решение было принято с учетом ходатайства прокуратуры .

Девушку обвиняют в преступлении, предусмотренном часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей. Пострадавших доставили в больницу. Двое мальчиков 3 и 5 лет скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.