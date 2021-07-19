РИАМО - 19 июл. На IV ежегодном open-air фестивале «Лето. Музыка. Музей», который прошел с 14 по 18 июля в подмосковном музее «Новый Иерусалим», побывало более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

На фестивали выступили звезды академической музыки Василий Петренко, Альбина Шагимуратова, Миша Майский, Алена Баева, Артем Дервоед.

Фестиваль прошел с соблюдением всех действующих норм и требований против коронавируса. Максимальное количество зрителей на всех концертах не превышало 500 человек при соблюдении социальной дистанции.

Желающие на протяжении всего фестиваля могли сделать прививку в мобильном пункте вакцинации.

«Два наших классических open-air фестиваля — фестиваль П.И.Чайковского в Клину и «Лето. Музыка. Музей» в Истре очень разные: один очень русский, другой очень европейский. У каждого из них — свой зритель. И оба фестиваля являются флагманами в стране», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что на фестивале каждый год расширяется круг музыкантов, композиторов.

«Нам очень бы хотелось, чтобы фестиваль развивался и дальше: например, чтобы длился он не пять дней, а более длительный период. Рассматриваем и новые площадки — не только в Истре, но и других городах области», — добавила Харламова.