РИАМО - 19 июл. Врач-диетолог Александр Гинзбург перечислил продукты, которые лучше всего подходят для завтрака. Сбалансированный утренний прием пищи дает силы на целый день, сообщает Nation News.

Специалист посоветовал употреблять в пищу утром вареные яйца, овсяную кашу и свежевыжатый сок.

«Тосты из грубого хлеба тоже отлично подойдут. Такой завтрак усваивается медленно, будет подкармливать вас целый день», — объяснил Гинзбург.

Он добавил, что утром следует отказаться от выпечки, блинов, манной каши и напитков с высоким содержанием сахара, в том числе от чая и кофе.

«Не советую также есть бутерброды, колбасу», — подытожил врач-диетолог.