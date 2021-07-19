РИАМО - 19 июл. Во дворах Подмосковья привели в порядок порядка 70% скамеек с дефектами, там продолжаются покраска, ремонт и замена скамеек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Привели в нормативное состояние более 18 тыс. скамеек. Специалисты завершили инспектирование, цель которого – выявление дефектов скамеек. Всего во дворах оцифровано свыше 81 тыс. скамеек, из которых более 26 тыс. требуют покраски, ремонта или замены.
Он подчеркнул, что комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора.
Так, в Солнечногорске привели в нормативное состояние 1037 скамеек из 1072, в Котельниках – 57 из 61, в Чехове – 199 из 232, в Балашихе – 208 из 258, в Домодедове – 37 из 46, в Наро-Фоминском округе – 524 из 678, в Электрогорске – 30 из 40, в Пушкинском округе – 223 из 301, в Орехово-Зуевском округе – 705 из 1041, в Озерах – 394 из 580.
Работа по покраске, ремонту и замене скамеек продолжается. До конца июля планируется привести все скамейки в нормативное состояние.
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