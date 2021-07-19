РИАМО - 19 июл. Во дворах Подмосковья привели в порядок порядка 70% скамеек с дефектами, там продолжаются покраска, ремонт и замена скамеек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Привели в нормативное состояние более 18 тыс. скамеек. Специалисты завершили инспектирование, цель которого – выявление дефектов скамеек. Всего во дворах оцифровано свыше 81 тыс. скамеек, из которых более 26 тыс. требуют покраски, ремонта или замены.

«По поручению губернатора (Подмосковья - ред.) Андрея Юрьевича (Воробьева - ред.) с июня мы начали работу по приведению в нормативное состояние скамеек во дворах. На сегодняшний день уже привели в порядок более 18 тыс. скамеек, что составляет 69% от общего числа скамеек, находящихся в ненормативном состоянии. Скамейки являются неотъемлемым элементом благоустройства объекта. Поэтому очень важно, чтобы они находились в надлежащем состоянии», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что комфортная среда для любого жителя прежде всего должна начинаться со двора.

Так, в Солнечногорске привели в нормативное состояние 1037 скамеек из 1072, в Котельниках – 57 из 61, в Чехове – 199 из 232, в Балашихе – 208 из 258, в Домодедове – 37 из 46, в Наро-Фоминском округе – 524 из 678, в Электрогорске – 30 из 40, в Пушкинском округе – 223 из 301, в Орехово-Зуевском округе – 705 из 1041, в Озерах – 394 из 580.

Работа по покраске, ремонту и замене скамеек продолжается. До конца июля планируется привести все скамейки в нормативное состояние.