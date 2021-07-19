РИАМО - 19 июл. Автобусы КМ, которые запустили на время закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» Сокольнической линии метро, справляются с нагрузкой, несмотря на большой поток людей. В первый рабочий день периода закрытия участка подземки автобусы перевезли 108 тыс. пассажиров, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгортранса».

На время закрытия участка метро было запущено 180 автобусов КМ особо большого класса. Транспорт работает штатно с интервалом движения меньше минуты в будни, в выходные дни — 2-3 минуты. В случае большого количества людей на линию выходят дополнительные резервные автобусы.

Для комфортного передвижения по городу пассажиров призвали использовать альтернативные маршруты через Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии метро, а также через МЦК.

Запущены дополнительные короткие рейсы автобусов №224, 261 и т49. Автобусы №227 и т28 ходят с сокращенными интервалами.

С полным перечнем возможных маршрутов можно ознакомиться на Едином транспортном портале Москвы. Быстро и удобно выбрать наиболее подходящий можно с помощью мобильного приложения «Московский транспорт».

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыт для пассажиров с 17 июля по 8 августа. В период закрытия участка «красной» ветки на станции «Проспект Вернадского» строят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.