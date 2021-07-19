РИАМО - 19 июл. Получить выплату в 10 тыс. руб. на детей школьного возраста изъявили желание более 1,3 млн семей из Подмосковья и столицы, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

На эту меру поддержки могут рассчитывать семьи с детьми школьного возраста. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование.

Заявления можно подать до 1 ноября, выплата будет поступать на банковские карты. Счет должен принадлежать родителю, который подает заявление.

На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени ПФР проверит предоставленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабочего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.

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