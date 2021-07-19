РИАМО - 19 июл. Новый экскурсионный маршрут «Один день в Гуслице» создали в Орехово-Зуевском городском округе. Он предусматривает посещение трех достопримечательностей, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Первой точкой осмотра для туристов станет Гуслицкий Спасо-Преображенский монастырь. Его основали на рубеже 1858-1859 годов по приказу императора Александра II.

Далее участники экскурсии отправятся в Степановку, во время визита в деревню гости узнают о древних обрядах, культуре и быте старообрядцев.

Завершается маршрут храмовым комплексом в деревне Рудне-Никитское. Самый большой храм этого комплекса – храм Рождества Пресвятой Богородицы – возвели в 1782 году. Он входит в список федеральных памятников архитектуры и является старейшим из ныне существующих зданий благочиния и округа.

Подробно изучить маршрут и запланировать экскурсию можно в туристско-информационном центре округа.

Планируется, что создание новых маршрутов для туристов поспособствует росту интереса к округу и сделает более доступными его достопримечательности.

Ранее специалисты разработали 5 маршрутов в рамках туристического проекта «Зарайск каждому».

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