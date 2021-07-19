РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Проблемы с электроснабжением многоквартирного дома в Архангельском и возможность расселения барака в Петрово-Дальнем обсудили в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский встретился с жителями Ильинской территории в понедельник.

В ходе личной встречи жители озвучили вопросы ЖКХ, благоустройства, экологии, земельных и имущественных отношений. Жительница поселка Архангельское обратилась с многолетней проблемой перебоев с электричеством в многоквартирном доме. Глава муниципалитета поручил профильным специалистам решить вопрос до середины августа.

С просьбой о признании дома аварийным и расселении жильцов из барака обратилась инициативная группа из села Петрово-Дальнее.

«Внимательно изучу это обращение, решим, что можно успеть сделать в этом году, назначим очередную встречу и подробно расскажем жителям, какие действия будут предприниматься. Всем заявителям будут даны письменные разъяснения в кратчайшие сроки», - сказал Спасский.

Решение вопросов, поднятых на приеме, глава округа взял на личный контроль.

Спасский проводит личные приемы граждан каждый понедельник в администрации округа или в территориальных отделах. Записаться на прием можно по телефонам: 8(495)562-34-77 и 8(495)562-81-23.