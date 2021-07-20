РИАМО - 20 июл. С 20 и до 25 июля в подмосковном Жуковском пройдет Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021), на котором представят новый отечественный истребитель.

Как уточняется на сайте Кремля, в церемонии открытии салона примет участие президент РФ Владимир Путин.

В салоне будут участвовать порядка 60 подмосковных предприятий, к участию заявлены более 550 компаний из России и 54 стран мира. Увидеть новинки пригласили 120 делегаций из 65 стран. Около 20-30 тыс. человек будет посещать МАКС-2021 каждый день.

Из-за проведения МАКС-2021 движение транспорта на дорогах в Жуковском временно ограничат. Ограничения не будут касаться местных жителей, которые смогут заехать в город, предъявив документы, подтверждающие проживание в Жуковском.

Ограничения также не будут распространяться на автомобили, которые имеют пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб.

Однако проезд по нескольким улицам будет запрещен для транзитного и грузового транспорта с 06:00 до 22:00. Еще нельзя будет парковаться на некоторых улицах.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>