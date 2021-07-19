РИАМО - 19 июл. Сотрудники подмосковной Щелковской ветеринарной станции приняли и определили на карантинную площадку в Лосино-Петровском около 50 голов крупного рогатого скота из Дании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

«Привезены племенные коровы породы хайленд мясного направления и коровы породы джерсейская молочного направления», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Ветеринарные специалисты отметили, что животные с учетом климата хорошо перенесли дорогу из Дании в Подмосковье. Составлен план карантинных мероприятий.

«После проведения соответствующих мероприятий и снятия с карантина ветеринарной службой области европейские животные будут направлены в хозяйства региона для улучшения генофонда коров», - добавил Воскресенский.

Он подчеркнул, что это важно и необходимо для развития высокопродуктивного молочного и мясного скотоводства на территории Подмосковья, а также стойкого генофонда КРС.