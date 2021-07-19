РИАМО - 19 июл. В Щучьем пруду на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» насчитали 10 болотных черепах, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Этот вид зимует на дне водоема, зарываясь в ил. Для выработки витамина D и метаболизма кальция им необходимы солнечные ультрафиолетовые лучи. Чтобы поймать их, черепахи вылезают на берег, а чаще – забираются на стволы растущих у воды деревьев. Там их легко заметить и сфотографировать.

Однако специалисты Мосприроды не советуют их ловить, черепахи могут переносить инфекции.

В разные годы этот пресноводный вид замечали на территории природно-исторических парков «Измайлово», «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Москворецкий», «Царицыно», ЛЗ «Долина реки Сходни в Куркино», в реках Яузе и Чермянке, Строгинской пойме, памятнике природы «Серебряный бор».

Кроме того, в водоемах столицы можно увидеть красноухих черепах с характерными пятнами на шее.

На территории столицы сохраняется 569 видов уникальной флоры и фауны. Болотная черепаха входит в надзорный список Красной книги Москвы.

Специалисты ведомства просят граждан не выпускать в столичные водоемы черепах. Они, скорее всего, погибнут в первую же зиму от холода.