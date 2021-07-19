РИАМО - 19 июл. В понедельник в Подмосковье начался прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Данный вид поддержки предоставляется в целях создания новых фермерских хозяйств на территории Подмосковья и постоянных рабочих мест в сельской местности», - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Подать документы для участия в отборе могут физические лица, дающие обязательства зарегистрироваться в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или ИП, указав основным видом деятельности производство или переработку с/х продукции, а также КФХ или ИП с тем же видом деятельности, зарегистрированные в 2021 году.

«Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 6 млн рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в этом году, составляет 42 млн рублей», - отметил Воскресенский.

Средства можно потратить на приобретение земельных участков из сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство, ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельхозпродукции.

За счет выделенных денег возможно приобретение оборудования для производственных объектов, а также животных, птицы, рыбопосадочного материала. Грант выделяется также на покупку сельскохозяйственной техники и транспорта, посадочного материала и на другие цели.

«Прием заявок продлится до 19 августа текущего года. Конкурс планируется провести в начале сентября», - заключил Воскресенский.

Перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте министерства в разделе гранты «Агростартап».