РИАМО - 19 июл. Свыше 600 детей прошли реабилитацию от Covid-19 в Московской области. С июля 2020 года в Подмосковье работает детская программа реабилитации от коронавируса на базе санаторного отделения Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава региона, сообщает пресс-служба министерства.

В центре проходят восстановительные процедуры дети из Подмосковья от 3 до 14 лет, переболевшие коронавирусом.

«Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в которых входит 14 видов терапии - различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. За год работы реабилитацию от Covid-19 прошли более 600 детей из Московской области», — сказала директор НИКИ детства Минздрава Московской области Нисо Одинаева.

Она отметила, что индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента.

В основе реабилитации - особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру.

Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка.

Центр рассчитан на совместное пребывание 45 детей единовременно. Дети младшего возраста могут находиться на лечении с одним из родителей.

Реабилитация осуществляется бесплатно в рамках программы ОМС по направлению лечащего врача.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- 80% сотрудников «Мособлгаза» вакцинированы от Covid‑19. В клиентских офисах всем посетителям измеряют температуру тепловизором, а также бесплатно выдают защитную маску.

- Специалист сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в России. При этом снижение числа новых выявляемых случаев инфицирования наблюдается и в Москве.

- В России разрабатывают биочип для обнаружения коронавируса. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний.

- В Подмосковье 60 тыс человек вакцинируются от Covid‑19 ежедневно. Растет вакцинация и вторым компонентом.

- Песков назвал эффективными меры борьбы с Covid‑19 в Москве. С понедельника в столице отменяют систему QR‑кодов.

- В Подмосковье отметили снижение числа новых выявляемых случаев Covid‑19. При этом количество пациентов на ИВЛ не снижается.

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.