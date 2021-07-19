РИАМО - 19 июл. Свыше 600 детей прошли реабилитацию от Covid-19 в Московской области. С июля 2020 года в Подмосковье работает детская программа реабилитации от коронавируса на базе санаторного отделения Научно–исследовательского клинического института детства Минздрава региона, сообщает пресс-служба министерства.
В центре проходят восстановительные процедуры дети из Подмосковья от 3 до 14 лет, переболевшие коронавирусом.
«Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в которых входит 14 видов терапии - различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. За год работы реабилитацию от Covid-19 прошли более 600 детей из Московской области», — сказала директор НИКИ детства Минздрава Московской области Нисо Одинаева.
Она отметила, что индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента.
В основе реабилитации - особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру.
Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка.
Центр рассчитан на совместное пребывание 45 детей единовременно. Дети младшего возраста могут находиться на лечении с одним из родителей.
Реабилитация осуществляется бесплатно в рамках программы ОМС по направлению лечащего врача.
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Текстовая трансляция
19 ИЮЛЯ
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