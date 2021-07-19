РИАМО - 19 июл. Работы по рекультивации полигона «Парфеново» на территории Сергиево-Посадского городского округа выполнены уже на 50%. Они идут в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Рекультивацию проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна».

«На сегодняшний день полностью завершено устройство нижнего защитного экрана, на 50% выполнены работы по обустройству системы сбора фильтрата и водоотведения, возведена одна из двух армогрунтовых стен, предусмотренных проектом», – отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что подрядная организация показывает хорошие темпы.

Полигон «Парфеново» закрыли в феврале 2014 года. К тому моменту на площади в 16 га было накоплено более 1,5 млн куб. м мусора.

Проектные решения предусматривают обустройство системы активной дегазации и сбора фильтрата методом обратного осмоса с последующей очисткой. Рекультивацию планируется завершить в марте 2022 года.

Андрей Разин напомнил, что работы по рекультивации продолжаются на 7 объектах накопленного вреда.

Ближе всего к завершению работы на полигонах «Царево» в Пушкинском округе (свыше 90% выполненных объемов), а также «Вальцово» в Ступине и «Слизнево» в Наро-Фоминском округе (более 80%). Более чем на 25% выполнены работы на объектах: «Съяново» в Серпухове, «Слизнево» и «Каурцево» в Наро-Фоминском округе и «Часцы» в Одинцовском округе.