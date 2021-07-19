РИАМО - 19 июл. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что создание российского «санитарного щита» потребует порядка 30 млрд рублей инвестиций. Проект предполагает сооружение особой системы защитных мер на территории страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проект «санитарного щита» подготовлен правительством России. Это система мер, способных предотвратить распространение по стране потенциальных патогенов.

О том, что инициатива требует крупных вложений, Голикова сообщила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Средства на разработку «щита» будут расходоваться в течение 3 лет.