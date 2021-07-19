РИАМО - 19 июл. Гражданам, собирающимся ревакцинироваться от Covid-19, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. О том, как подготовится к повторной прививке, на какие последствия стоит обратить внимание, рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Специальных требований перед процедурой нет, если у человека нет хронических заболеваний и особых состояний здоровья.

«Нужно просто пройти диспансеризацию, как положено, и сходить ревакцинироваться. Не нужно сдавать специальные анализы или дообследоваться», - рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы «Жить Здорово» Андрей Продеус.

Он добавил, что тем, у кого есть хронические заболевания, необходимо сначала обратиться к своему лечащему врачу, получить одобрение и тогда ревакцинироваться.

После ревакцинации нужно соблюдать те же правила, что и после других прививок.

«Мы не рекомендуем до и после любой вакцинации несколько дней употреблять алкоголь, поскольку он подавляет активность и эффективность работы иммунных клеток, а вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию», — пояснил Продеус.

Кроме того, в течение трех дней после прививки не рекомендуется ходить в сауну, париться, тяжелых физических нагрузок лучше тоже избегать.

«Летом человеку особенно хочется поплескаться в воде, но помните, что длительное купание тоже относится к тяжелым физическим нагрузкам», — подчеркнул врач.

Последующие симптомы у всех прививок тоже схожи.

«К ним относятся болезненность в месте инъекции и гриппоподобные состояния: вялость, слабость, недомогание, головная боль, повышение температуры», — рассказал врач.

Если такое состояние сохраняется в течение трех и более дней, необходимо обратиться к врачу.

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19 ИЮЛЯ

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