РИАМО - 19 июл. Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП страны по итогам 2021 года составит порядка 4%. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно использовать такие позитивные тенденция для повышения уровня жизни людей», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

Ранее рост внутреннего валового продукта страны спрогнозировало министерство экономического развития России.

Ведомство направило письма с предварительным вариантом среднесрочного прогноза на этот и следующие три года во все регионы.