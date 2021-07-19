РИАМО - 19 июл. В хостеле, расположенном на северо-востоке столицы, 18 июля мать бросила девочку 2020 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Девочку госпитализировали в детское медицинское учреждение.

Следственные органы ГСУ СК России по Москве устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время будут опрошены женщина и отец ребенка. Следователи дадут оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.