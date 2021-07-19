РИАМО - 19 июл. Погибшие в ДТП на улице Авиаторов дети были из разных семей, один из мальчиков приехал в гости к родственникам в столицу, сообщает «Вечерняя Москва».

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии. Виновница ДТП находится под домашним арестом.

По словам источника издания, один из погибших мальчиков вместе с родителями приехал в гости к родственникам в Москву.

Одному погибшему мальчику было 3 года, другому — 5 лет.

Виновница ДТП утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.