РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В Люберцах подвели итоги за первое полугодие проекта «Люберецкие звезды» для горожан, активно вовлеченных в культурную и спортивную жизнь округа, его победителю подарят современный смартфон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам 6 месяцев 2021 года победителем проекта признана Милена Меликсетян из средней возрастной группы. Она набрала 242 балла. Девушка получит главный приз - смартфон.

Остальным 20 призерам вручат поощрительные призы и подарочные сертификаты различного номинала от спортивного магазина.

Проект «Люберецкие звезды» был создан в 2018 году, он направлен на поддержку и поощрение талантливых и образованных люберчан, которые активно участвуют в окружных культурных и спортивных мероприятиях. Для участия нужно зарегистрироваться на портале «Люберецкие звезды.рф» в одной из возрастных групп: от дошкольников до пожилых людей.