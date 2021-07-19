РИАМО - 19 июл. В рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Подмосковья с 2014 года заменили 11 575 лифтов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Особое внимание теме замены лифтового оборудования уделил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона.

Работы по замене лифтов провели в 3 713 многоквартирных домах. Наибольшая потребность отмечена в крупных муниципалитетах, таких как: Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский округ, Люберцы, Одинцовский округ, Реутово, Электросталь, Дмитровский округ, Истра и Пушкинский.

Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский, в настоящее время трехлетний краткосрочный план на 2020-2022 год по этому виду работ выполнен на 60%.

Все комплектующие, использующиеся в работе по замене лифтов, производятся в Московской области. Выполненные работы принимаются с участием надзорных органов и представителей общественности.

При вводе нового оборудования Ростехнадзор проверяет, есть ли вся необходимая документация и квалифицированные сотрудники у управляющей и эксплуатирующей организаций. Все эти меры влияют на качество последующей эксплуатации лифта.

В целях безопасности лифты оборудованы современными механическими и электрическими устройствами, в соответствии с действующим регламентом Европейского таможенного союза. В дверных проемах устанавливаются «умные датчики». Они не позволяют закрыться дверям, если в проеме что-то обнаружено, например, ребенок.

Новые лифты энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное, долговечное и экономичное.

Кроме того, кабины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них есть поручень, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

Лифтовой парк Подмосковья составляет порядка 54 тыс. единиц. Замена лифтов идет высокими темпами.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали.

«Выявлено более 2 тысяч лифтов со сроком службы 20-25 лет. К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2022 год по замене 308 единиц лифтов в 118 домах, добавится 685 лифтов в 23 муниципалитетах», — отметил генеральный директор Фонда капремонта региона Валерий Николов.

На территории Подмосковья реализуется самая масштабная программа по капитальному ремонту в России. Планы рассчитаны до 2049 года. За этот период планируется отремонтировать свыше 44 тыс. домов.

Изучить адресную программу жители региона могут на интерактивной карте фонда капремонта области.