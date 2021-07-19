РИАМО - 19 июл. В рамках национального проекта «Образование» будет достроена и открыта общеобразовательная школа на 825 мест на ул. Калинина в Наро-Фоминском городском округе, строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на площадке более 145 рабочих и 5 единиц техники. Продолжается внутренняя отделка помещений, устройство наружного электроснабжения и благоустройство пришкольной территории. В настоящий момент также ведутся поставка и сборка мебели и оборудования», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом четырехэтажном здании школы разместятся современные просторные учебные классы, лаборатории и мастерские для практических занятий. Детям будут доступны актовый и два спортивных зала, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком, а также необходимые административные и вспомогательные помещения. Кабинеты для начальной школы с помещениями для кружковой работы и группами продленного дня будут находиться в отдельном блоке.

Прилегающую территорию планируют благоустроить и озеленить. Тут разместятся стадион с беговыми дорожками, детскими игровыми и спортивными площадками, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ввести школу в эксплуатацию планируют к новому учебному году.