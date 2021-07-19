РИАМО - 19 июл. Зрители международного авиационно-космического салона смогут добраться до площадки на поездах Казанского направления Московской железной дороги. Для них с 23 по 25 июля запустят 344 дополнительных рейса, сообщает пресс-служба ЦППК.

Нововведение компания реализует совместно с МЖД. В период проведения авиасалона на ряде станций для удобства пассажиров установят дополнительную навигацию. Новые указатели появятся на Казанском вокзале и станциях Выхино, Отдых и Есенинская. Здесь же помогать ориентироваться пассажирам будут сотрудники ЦППК. Кроме того, в указанных локациях будут работать мобильные кассы.

К старту салона ЦППК обновила интерфейс билетопечатающих автоматов. Теперь в специальной вкладке «МАКС-2021», размещенной на экране, можно сразу выбрать нужный маршрут. От остановочных пунктов Есенинская и Отдых до выставки запустят бесплатные маршруты «МАКС-2021».

Между Казанским вокзалом и станцией Ипподром 23 июля будут курсировать 8 дополнительных поездов. А у 11 составов будет дополнительная остановка на платформе Есенинская.

По 168 дополнительных рейсов, включая 64 экспресса «Спутник», будут курсировать 24 и 25 июля. Экспрессы Москва – Рязань-1 №№7041, 7044 будут делать остановку на станции Отдых. И в эти же дни еще 14 электричкам назначат дополнительную остановку на Есенинской.

С 20 по 25 июля остановку автобусов в аэропорт «Жуковский» перенесут на улицу Семашко. Рядом со станцией Отдых разместят указатели, помогающие найти остановку.

Сотрудники ЦППК напоминают, что для проезда на транспорте обязательно ношение масок и перчаток.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.