РИАМО - 19 июл. Выставка «Возвращение в усадьбу» в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» продлена до 3 октября, с сентября прошлого года ее посетили почти 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

У гостей и жителей Московской области есть возможность увидеть разнообразные усадебные коллекции самого крупного подмосковного музея — живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, архивные материалы — всего более 400 предметов из собственного музейного собрания и частных коллекций.

На этой выставке история разворачивается перед посетителем в ракурсе нескольких веков в обратном порядке: из сегодняшнего дня ему предстоит переместиться во вчера и позавчера, чтобы затем снова вернуться в сегодня и заглянуть в будущее.

На выставке встречаются люди и события разных времен: помещики, императоры, князья и графы — создатели и обитатели усадебного мира, а также музейщики, историки, краеведы благодаря которым этот мир удалось запечатлеть, а его наследие сохранить в неспокойные послереволюционные годы.

Выставка «Возвращение в усадьбу» представляет целый спектр художественных сокровищ подмосковных усадеб. Она была открыта в 2020 году к 100-летию музея, и станет самым продолжительным выставочным проектом музея «Новый Иерусалим».

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