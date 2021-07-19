РИАМО - 19 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет под свой контроль историю с маленьким ребенком, которого мать оставила в хостеле одного, сообщает ТАСС.

По ее словам, это будет сделано для того, чтобы все решения в отношении ребенка принимались в его интересах.

Проводится прокурорская проверка по факту оставления малолетнего ребенка матерью в хостеле на ул. Добролюбова на северо-востоке столицы.

По предварительной информации, женщина больше не хотела содержать и воспитывать свою дочь. Она оставила ее в хостеле и сообщила отцу девочки ее местонахождение. Ребенка доставили в медицинское учреждение.