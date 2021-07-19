РИАМО - 19 июл. В течение часа в столице начнется ливень, жителям и гостям города нужно быть аккуратными, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Внимание, ливень! В течение часа в Москве начнется дождь! Не промокните!» — написал Тишковец в Instagram.

Ранее синоптики сообщали, что к Москве приближается холодный фронт из Смоленской области, может прогреметь гроза. Порывы ветра усилятся.

Дождь продолжится и в ночь на 20 июля. В результате может выпасть до трети месячной нормы осадков.

В Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы.

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