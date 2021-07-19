РИАМО - 19 июл. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 5 молодых людей, которые организованной экстремистской группой совершали преступления в столице на почве национальной ненависти, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в июле 2017 года двое молодых людей создали националистическое экстремистское сообщество, они вовлекли в него еще 5 молодых людей, 3 из которых были несовершеннолетними.

Были созданы специальные страницы в социальных сетях для коммуникации по целям, задачам, правилам и сбору денег.

У сообщества была разработана собственная символика, а также манифест, содержащий организационные установки деятельности экстремистского сообщества. Целью их деятельности было свержение власти, в связи с этим они на постоянной основе проводили тренировки по рукопашной борьбе, бою с различными видами макетов оружия, преодолению препятствий, в том числе штурма зданий, с привлечением специалистов в указанных областях.

Свои навыки они отрабатывали в ходе проведения так называемых «акций» на территории столицы в отношении людей неславянской внешности. Они занимались избиением мигрантов и хулиганством.

7 мая 2019 года задержали 6 фигурантов. По месту их жительства обнаружены мобильные телефоны, где зафиксирована вся противоправная деятельность, экстремистская символика, а также иная литература и предметы, имеющие значение для дела.

В ходе предварительного следствия один из организаторов экстремистского сообщества и один из участников скрылись и были объявлены в федеральный розыск.