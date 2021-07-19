РИАМО - 19 июл. Столичная Госавтоинспекция провела очередную проверку знаний правил дорожного движения среди граждан, лишенных права управления транспортными средствами. Испытания состоялись на прошлой неделе, сообщает Telegram-канал ведомства.

По результатам экзамена только 192 человека из 445 участвовавших сдали теорию.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что соблюдать ПДД необходимо для того, чтобы не создавать угрозу для жизни и здоровья людей.

В российском законодательстве за нарушения в области дорожного движения предусмотрены административные наказания, в том числе и лишение права управлять автомобилем.

Тем, кто получил наказание в виде лишения, нужно будет снова сдавать теоретическую часть экзамена. Только после успешного прохождения испытаний водитель снова сможет сесть за руль.