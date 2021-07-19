РИАМО - 19 июл. Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, что Валерия Башкирова, сбившая троих маленьких детей на пешеходном переходе в Москве, сможет уменьшить себе срок только в том случае, если полностью примириться с пострадавшими и раскается, сообщает «Вечерняя Москва».

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

«Судебная практика сложилась следующим образом: когда лицо признает свою вину, деятельно раскаивается в совершении преступления, заглаживает вину, ему вменяют наказание менее тяжкое, менее тяжелое. И в некоторых случаях оно не связано с лишением свободы. Но, с моей точки зрения, мы видели, как актер Михаил Ефремов все отрицал и получил почти максимальный срок из возможного. Я думаю, что в силу большого резонанса этого ДТП, даже если она будет возмещать ущерб, срок наказания для нее будет реальным», — сказал Краснов.

Также адвокат сообщил, что девушка несколько раз меняла свои показания. Сначала она говорила, что не заметила детей. Потом она сказала, что ее ослепило яркое солнце. Такие изменения в показаниях могут привести к похожему исходу дела, как с актером Михаилом Ефремовым, считает эксперт.

«Начала менять показания. То она смотрела в телефон, то ее теперь солнце ослепило, потом скажет, что инопланетяне пролетели мимо и заинтересовали. Какие-то другие версии видим, которые она пытается выдвинуть, чтобы была удобоваримая, а не то, что она смотрела что-то в телефоне», — добавил Краснов.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Виновнице аварии избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Столичная прокуратура потребовала изменить меру пресечения на заключение под стражу.