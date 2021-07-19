РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Жителям городского округа Люберцы напомнили о необходимости уничтожать на своих участках наркосодержащие растения, такие как дикая конопля и мак. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благоприятные климатические условия Подмосковья способствуют произрастанию на бесхозных земельных участках, сельскохозяйственных угодьях и приусадебных участках наркосодержащих растений. Это создает опасность для общества и для граждан, проживающих рядом с очагом произрастания данных растений. Уничтожать дикорастущие наркосодержащие растения обязаны все собственники и пользователи участка земли, на котором они растут.

Если землевладелец или землепользователь не примет мер по уничтожению растений, то это влечет наложение административного штрафа от 1,5 до 2 тыс. рублей для физических лиц и от 30 до 40 тыс. рублей для юридических.

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, влечет уголовную ответственность. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

О местах произрастания дикой конопли или мака жители городского округа Люберцы могут сообщить по телефонам: 112, 102 или 8(495)609-49-52. Конфиденциальность гарантируется.