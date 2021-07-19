РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В понедельник на базе «Дворца детского (юношеского) творчества» Люберец начала функционировать летняя досуговая площадка для школьников, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 19 июля по 29 июля для детей школьного возраста будет организована летняя досуговая площадка «Солнечный день-2021». Для юных люберчан подготовлены творческие мастер-классы, экскурсии, квесты, тренинги, развивающие игры, которые помогут раскрыть творческий потенциал и разнообразить каникулы», - сказал Ружицкий.

Площадка будет работать с 10:00 до 14:00.

Ружицкий добавил, что в целом в округе летние досуговые площадки начали функционировать по адресам: улица Кирова, дом №22А; поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №56; поселок Томилино, улица Пионерская, дом №12.