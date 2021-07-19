РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В поселке Малаховка подмосковных Люберец началась очистка Малаховского озера, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа.

На конкурсной основе заказчик в лице министерства экологии и природопользования Московской области определил подрядчика для работ по очистке Малаховского озера. Им стала ООО «Очистка рек». На сегодняшний день работы уже начаты.

По состоянию на понедельник на Малаховском озере проводятся следующие виды работ: строительство временного причала, установка строительного городка и завоз строительных материалов.

Работы будут продолжаться до 20 декабря.

В Подмосковье планируется в течение трех лет по губернаторской программе расчистить 100 водоемов. Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.