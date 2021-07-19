РИАМО - 19 июл. Отец 18-летней студентки, которая 16 июля сбила трех детей на пешеходном переходе в Москве, считает, что авария произошла из-за неопытности девушки и из-за яркого солнца, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчина уверен, что девушка не заметила детей из-за грузовика, а еще ей в глаза светило солнце.

«Я когда звоню, она никогда не берет трубку, когда за рулем. Это был мой приказ. Это исключено», — сказал мужчина.

По словам мужчины, его дочь не пьет алкоголь, поэтому о том, что она была пьяна в момент ДТП, не может быть и речи.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Столичная прокуратура потребовала изменить меру пресечения на заключение под стражу.