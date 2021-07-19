РИАМО - 19 июл. Росавиация отклонила 230 заявок от российских авиакомпаний на выполнение рейсов в Египет. Ни одна заявка одобрена не была, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ведомство не раскрыло причину, по которым российские авиаперевозчики не могут совершать полеты на курорты городов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Президент России Владимир Путин в июле 2021 года отменил свой указ от 2015 года о приостановке авиасообщения между Россией и Египтом. Своим указом глава государства разрешил туроператорам снова продавать путевки по этому направлению.

Авиасообщение с Египтом было прервано осенью 2015 года из-за авиакатастрофы российского лайнера над Синаем.