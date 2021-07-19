РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 69 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 13 936 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом

В Подмосковье с 17 по 19 июля было выявлено 7 599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 2 504 случая заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 362 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 906 человек. Выздоровели и выписались 291 555 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

19 ИЮЛЯ

- В России разрабатывают биочип для обнаружения коронавируса. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний.

- В Подмосковье 60 тыс человек вакцинируются от Covid‑19 ежедневно. Растет вакцинация и вторым компонентом.

- Песков назвал эффективными меры борьбы с Covid‑19 в Москве. С понедельника в столице отменяют систему QR‑кодов.

- В Подмосковье отметили снижение числа новых выявляемых случаев Covid‑19. При этом количество пациентов на ИВЛ не снижается.

- 2049 человек вылечились от коронавируса за сутки в Подмосковье. Также за сутки умерли 22 человека.

- Собянин заявил о снижении числа заболевших Covid‑19 в Москве. Уменьшилось и число госпитализированных коронавирусных больных.

- Воробьев напомнил о важности оказания медпомощи на высоком уровне в Подмосковье. В регионе в условиях пандемии продолжают работу стационары и поликлиники.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Мурашко сообщил об ускорении динамики поражения легких больных Covid‑19 в 2 раза:

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к 6-7 суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к 3-4 суткам», — сказал Мурашко в эфире «России 24».

- Россиянам рассказали, как правильно сдавать тест на коронавирус. По словам специалистов, нужно использовать одни и те же тест‑системы.

- 103 Covid‑пациента умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончались 24 484 человека.

- Еще 7665 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. На аппаратах ИВЛ находятся 582 заболевших.

- Свыше 2,5 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса.Еще более 1,4 млн человек привились вторым компонентом.

- В Госдуме предложили платить пенсионерам 10 тыс рублей за вакцинацию от Covid‑19. Идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

- За сутки в России зарегистрировали 24 633 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 504 больных. В Москве - 4 007.

- 42 тыс человек привились от Covid‑19 в Гостином дворе в Москве за 2 недели. 40 тыс. человек получили первый компонент вакцины, еще 2 тыс. человек — второй.