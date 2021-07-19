РИАМО - 19 июл. К Московскому региону приближается холодный фронт из Смоленской области, формируя мощные кучевые облака, после 17 часов на столицу обрушится дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Не исключена гроза, порывы ветра будут достигать 12-17м/с. Влияние фронта сохранится и в ночь на 20 июля.

В результате дождя на город местами может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Во вторник днем воздух в столице прогреется до плюс 25-27 градусов.

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