РИАМО - 19 июл. С начала 2021 года жители более чем 143 тыс. квартир в столице заменили газовые плиты. Это оборудование, прослужившее больше 10-12 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По данным комплекса городского хозяйства столицы, в данный момент замену осуществили почти 70% от общего количества граждан, которые должны были обновить оборудование в указанный период.

Для безопасного использования газовой плиты важна функция автоматического газ-контроля. Благодаря этой системе подача газа прекращается при погасании пламени в горелке

Специалисты напомнили, что оборудование необходимо использовать строго по назначению: плиту – для приготовления пищи, газовую колонку – для нагрева воды.

Во время использования плиты важно следить за цветом пламени. Если оно оранжевое – нужно проветрить помещение, если и после этого пламя не стало голубым – необходимо обратиться к специалистам.

Важно также следить за состоянием гибкой подводки. А перед отъездом из дома на длительное время – перекрывать подачу газа с помощью вентиля.

Плановые проверки оборудования в столице проводятся ежегодно. Их осуществляют специалисты газового хозяйства. Они внимательно оценивают состояние внутридомового газопровода и газовых приборов. Выявленные нарушения оперативно устраняются.

Газовщики ходят на проверки в форме темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе сотрудник должен иметь удостоверение АО «Мосгаз» и все средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.