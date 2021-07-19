РИАМО - 19 июл. Более 300 автобусов «Мострансавто» будут задействованы в перевозках участников и гостей Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном городе Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиасалон пройдет уже в 15 раз. Автобусы в режиме шаттлов будут курсировать по специальным маршрутам и перевозить пассажиров бесплатно. Уехать можно будет с 07:00 до 20:00 (точное время начала и окончания работы варьируется для каждого маршрута).

Максимальное количество спецтранспорта — порядка 60 единиц ежедневно — запланировано к работе с 21 по 25 июля. К обслуживанию авиасалона планируют привлечь 300 водителей.

Транспортное обслуживание мероприятия началось еще до его официального открытия. С 7 июля компания приступила к перевозкам сотрудников технических служб, специалистов сферы обслуживания и организаторов. «Мострансавто» будет перевозить персонал салона и по завершении мероприятия с 26 по 31 июля.

Все автобусы перед выходом на маршруты пройдут необходимую подготовку. С сотрудниками была проведена предварительная подготовка, а также дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, культуре общения с пассажирами.