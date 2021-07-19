РИАМО - 19 июл. Начиная с 20 июля температура воздуха в Московском регионе больше не будет подниматься до 30 градусов тепла, а воздух на неделе опустится до плюс 20 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник, 20 июля, ночью местами кратковременный дождь, в Москве плюс 17-19 градусов, в центре города плюс 20-22 градуса, по области плюс 14-19 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, в Москве плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В среду, 21 июля, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 13-15 градусов тепла, в центре города 17-19 градусов тепла, по области 10-15 градусов тепла. Днем в Москве будет плюс 24-26, по области плюс 22-27 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В четверг, 22 июля, преимущественно без осадков, ночью в Москве плюс 12-14 градусов, в центре города плюс 15-17 градусов, по области плюс 9-14 градусов. Днем в Москве 22-24 градуса тепла, по области 19-24 градуса тепла. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В пятницу и субботу, 23-24 июля, местами небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 9-14 градусов, днем плюс 19-24 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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