РИАМО - 19 июл. В Москве парковка для медиков и волонтеров, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, бесплатна. Этим правом с начала года они воспользовались почти 69 тысяч раз, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».



Чаще возможностью пользуются врачи: только с начала лета они припарковались бесплатно около 15 тысяч раз. Волонтеры же – 2,5 тысячи раз. Такой льготой Московский транспорт хочет поддержать тех, кто, не жалея сил, ведет борьбу с пандемией.



Чтобы подтвердить право на льготную парковку, столичный департамент здравоохранения и волонтерские организации формируют списки работников и передают данные департаменту транспорта. Информацию о льготной парковке для медицинских работников можно получить по номеру +7 495 870 7295, для волонтеров — myvmeste@mosvolonter.ru.