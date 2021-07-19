РИАМО - 19 июл. МАКС-2021 подтверждает статус одного из ведущих профильных фестивалей мира. В то время, как в Фарнборо и Ле Бурже крупнейшие выставки отменяются, фестиваль в Жуковском планирует широкое международное участие и презентации ряда ярких новинок, сообщают организаторы авиасалона

В XV Международном авиационно-космическом салоне примут участие более 550 компаний из России и 54 стран мира. По линии компании «Рособоронэкспорт» посетить авиасалон пригласили более 120 делегаций из 65 стран. Значительный интерес к МАКС-2021 вызывает то, что выставка станет местом проведения ряда премьер мирового масштаба как в гражданском, так и в военном авиастроении.

Главной новинкой фестиваля станет среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310. Он оснащен двигателями ПД-14 отечественного производства.

Кроме того, впервые широкой публике представят региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901, призванный сменить ветерана Ан-2 на местных линиях и авиационных работах.

«Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех планирует презентовать совершенно новый боевой самолет. Масштабная презентация представителя военного сегмента состоится на площадке выставки 20 июля, и вызовет ажиотажный интерес у специалистов во всем мире, отмечают организаторы.

Несколько новинок продемонстрирует холдинг «Вертолеты России». Среди них: вертолет Ми-171А3, созданный для обслуживания оффшорных платформ на морском шельфе, и модернизированный вариант вертолета Ка-32, который оснастили самой современной системой пожаротушения СП-32.

Также гости выставки смогут увидеть вертолет «Ансат-М» с противообледенительной системой и дополнительным топливным баком.

«Объединенная двигателестроительная корпорации» подготовит макеты и образцы демонстраторов перспективных двигателей различной размерности. В экспозиции будут представлены следующие вариации: от ПД-35 – самых мощных моторов, когда-либо разработанных в РФ и ПД-8, предназначенных для самолета SSJ-New, до ВК-1600 и К-650, которыми планируют оснащать легкие и средние вертолеты, а также перспективные самолеты.

Наработки в области сверхзвуковых пассажирских самолетов, электрических, водородных и гибридных силовых установок, адаптации автомобильных двигателей в интересах авиации и ряд других перспективных программ продемонстрируют отечественные научные организации, объединенные в рамках НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского».

Самая обширная программа в рамках фестиваля будет у молодежного направления. Посетители площадки раздела Future Hub смогут познакомиться с проектами, воплощенными школьниками, студентами и молодыми учеными.

Со своими образовательными программами познакомят ведущие вузы России. Здесь же научные и производственные организации проведут мероприятия по профориентации молодежи и даже ярмарку вакансий.

Гостям МАКС-2021 запомнится и традиционная летная программа. Она включит выступления лучших летчиков-испытателей, которые покажут уникальные возможности российских самолетов и вертолетов.

Перед зрителями выступят авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России: «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Свое мастерство гостям фестиваля покажут пилотажные группы «Первый полет» и «Реакторы». А специальным гостем летной программы станет индийская пилотажная группа Sarang, выступающая на вертолетах.

Для того, чтобы пандемия не помешала провести мероприятия авиасалона, организаторами были приняты экстраординарные меры безопасности. Посетителям для входа на территорию выставки нужно будет предъявить QR-код, выданный на портале «Госуслуги», либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в одной и партнерских сетей лабораторий. Эти меры позволят обеспечить комфорт и безопасность участников и гостей авиасалона.

Международный авиасалон пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Билеты на выставку можно приобрести на сайте федерального оператора Parter.Ru.