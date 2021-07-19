РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Конкурс служебных собак, специализирующихся на розыске мин, проводят в войсковой части в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первый Всеармейский конкурс минно-розыскных собак проходит в поселке Инженерный на базе военной части 61235. Открытие состоялось 17 июля. В первый соревновательный день участники преодолели эстафету, состоящую из восьми элементов: легкоатлетического барьера, колеса, бума, участка переползания, окопа, наклонной стены, глухого забора и сквозной лестницы.

«Конкурс «Найти и обезвредить» проводится в этом году впервые. Он состоит из пяти этапов, которые позволят служебным собакам продемонстрировать навыки по различным направлениям», – сказал заместитель главного судьи соревнований подполковник Дмитрий Чуриков.

На втором этапе конкурсантам предстоит продемонстрировать общий и специальный курсы дрессировки минно-розыскных собак. Кульминацией станет финал саперного триатлона – огневой рубеж, переправа по канатной дороге, поиск и обнаружение на минном поле, преодоление участка водной преграды.

В конкурсе выступают 27 расчетов в составе девяти команд, представляющих инженерные части центрального подчинения, военные округа и Северный флот.