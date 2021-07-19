РИАМО - 19 июл. Более 30 тыс. семей в Подмосковье получили выплаты для новорожденных с начала года, в регионе существует 2 способа поддержки при рождении ребенка, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года свыше 30 тыс. семей в Подмосковье получили денежные выплаты на новорожденных», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в регионе молодые мамы могут получить или денежную выплату за рождение ребенка, или «губернаторскую коробку».

«Размер выплаты на приобретение средств по уходу за новорожденными составляет 20 тыс. рублей. Напоминаю, что для рожениц в Московской области есть альтернатива. Вместо выплаты в размере 20 тыс. рублей они могут получить подарочный набор для новорожденного «Я родился в Подмосковье». Оформить набор или выбрать денежную выплату молодой маме можно не выходя из роддома», — уточнила Каклюгина.

Выплата предоставляется гражданам России на каждого новорожденного при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи актов гражданского состояния Московской области. Денежные средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.

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