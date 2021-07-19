РИАМО - 19 июл. Госкорпорация «Ростех» опубликовала полную версию видеоролика про принципиально новый однодвигательный истребитель, который презентуют 20 июля на МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, сообщает Федеральное агентство новостей.

Разработчиком стала компания «Сухой». В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале компании, в конце появляется новый тактический самолет, хорошо видно его очертания.

При этом его точные характеристики держатся в тайне. Некоторые источники утверждают, что самолет будет развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Свою продукцию на мероприятии будут представлять все ведущие аэрокосмические компании России. Мероприятие проведут с учетом антиковидных мер и ограничения числа посетителей.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>