РИАМО - 19 июл. Кинолог рассказал, на какие вопросы нужно ответить, прежде чем определяться с породой будущей собаки. От ответственного подхода к выбору домашнего любимца зависит дальнейшая совместная жизнь, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

Выбор породы – одно из важнейших решений для собаковода, считает президент РКФ Владимир Голубев.

«Не выбирайте собаку под влиянием моды или ориентируясь только на внешний вид. Грамотный подход к выбору породы поможет вам избежать проблем в будущем», – отметил он.

Перед тем, как заводить нового питомца, человеку стоит ответить на вопрос: «Зачем мне собака?». Для совместных прогулок, для охраны дома или занятий спортом, для уютных вечеров или для выставочной деятельности – для разных направлений нужны любимцы разных пород.

Каждая порода выводилась под определенные цели. Не стоит брать бессенджи, если человеку не по вкусу многочасовые прогулки и тренировки на улице. Собака, в отсутствие необходимых ей активностей, будет разрушать мебель и другие вещи в доме.

Для тихих совместных вечеров лучше завести мопса. Если человек не хочет много заниматься с питомцем, то лучше присмотреться к бордер-колли или австралийской овчарке. Хозяину-спортсмену подойдет бельгийская овчарка или сибирский хаски.

Конечно, помимо генетических, у собак есть еще и индивидуальные характеристики. Но природа все равно возьмет свое, поэтому стоит сразу выяснить, к чему будущий собаковод готов, а на что не согласится никогда.

Не менее важно при выборе питомца учитывать то, с кем он будет жить. Если в семье есть маленький ребенок, то его игры с миниатюрной и хрупкой собакой нужно будет внимательно контролировать. Некоторые заводчики таких пород, как чихуахуа и русский той, неохотно отдают питомцев в семьи с детьми-дошкольниками. Ребенок может случайно навредить маленькой собаке.

Будущему собаководу необходимо оценить и свои жилищные условия. Крупных питомцев не стоит приводить в маленькую квартиру. Например, сенбернарам и хозяевам вряд ли будет уютно в небольшой студии.

Заранее нужно подумать и о местах для прогулок. Выяснить, есть ли рядом с домом парк или специальная площадка.

Прежде, чем заводить собаку, следует определить, сколько времени будущий хозяин сможет выделять на ежедневные прогулки, какую сумму – на уход и корм для питомца.

Кроме того, необходимо реально оценить свои возможности. Например, хватит ли сил и опыта, чтобы приручить кавказскую овчарку.

Ответив на все эти вопросы, еще раз внимательно нужно изучить характеристики разных пород, посетить выставки, пообщаться с владельцами и заводчиками.

Следует помнить, что характер собаки складывается из генетически заложенных характеристик, а также из тех черт, которые она приобретет благодаря грамотному воспитанию и совместной жизни с хозяином.