РИАМО - 19 июл. Уже на 3254,3 га территорий в Подмосковье проведены акарицидные обработки в целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в том числе на 1335,4 га территорий детских оздоровительных лагерей, сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора по Московской области.

При этом с начала года зафиксировано 9256 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, в том числе 2371 - среди детей. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 8837 укусов, из них 3027 - среди детей.

Больше всего обращений из-за укусов клещей зафиксировано в городских округах: Дмитровский - 669, Раменский - 580, Коломна - 551, Орехово-Зуевский - 467, Щелково - 430, Павловский Посад - 426 и Балашиха - 421.

Людям, которые работают на природе или собираются поехать на опасные по ситуации с клещами территории, делают прививки от клещевого энцефалита. По состоянию на 19 июля, вакцинированы 6778 человек, включая 2271 ребенка.

Лабораторные исследования 3570 клещей показали, что в 10,6% из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,8% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% - моноцитарного эрлихиоза человека.