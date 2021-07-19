РИАМО - 19 июл. Вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун сказал, что бензин будет стоить по 20 рублей за литр только при сильном росте курса рубля, сообщает kp.ru.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — сказал Леонид Федун.

Он отметил, что сейчас валютный курс в России «работает только в сторону повышения». Также в стане повышаются ставки по ипотеке. Федун считает, что это сильно обременяет россиян, выплаты становятся все больше и превышают все добавляемые социальные льготы.

В начале 2021 года россиянам прогнозировали рост цен на бензин. В министерстве энергетики России объяснили рост оптовых цен на бензин ростом цен на нефть. При этом отмечается, что поставки топлива идут стабильно.