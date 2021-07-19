«В Подмосковье уборочная кампания озимых зерновых и масличных культур стартовала в этом году раньше. В прошлом году уборка началась в начале августа. На сегодня озимая пшеница убрана на площади 1 122 га. Валовый сбор пшеницы составил 4,2 тыс. тонн. Озимый рапс убран на площади 75 га, валовый сбор составил 170 тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.