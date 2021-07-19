РИАМО - 19 июл. Сельхозпредприятия Московской области приступили к уборке урожая озимых культур, убирать урожай начали раньше срока, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
Он отметил, что площадь уборки озимых культур во всех категориях хозяйств области составляет в текущем году 104,3 тыс. гектаров.
«Уборочные работы начались в южных городских округах. Первыми урожай стали собирать сельхозпроизводители Серебряных Прудов, Зарайска и Луховиц», — отметил Сергей Воскресенский.
Средняя урожайность сбора пшеницы оставляет 37,6 центнера с гектара, рапса - 22,7 центнера с гектара.
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