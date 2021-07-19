РИАМО - 19 июл. Российский президент Владимир Путин посетит Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который откроется 20 июля в Жуковском, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер будет участвовать в церемонии открытия салона. Путин осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники и проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Свою продукцию на мероприятии будут представлять все ведущие аэрокосмические компании России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в салоне примут участие около 60 подмосковных предприятий.

Авиасалон МАКС‑2021 в Жуковском: что посмотреть в небе и на земле>>